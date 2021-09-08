Слуцкий заявил, что развивать футбол нужно не только на форумах

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий в беседе с журналистами на форуме «Россия-спортивная держава» прокомментировал свои впечатления от мероприятия.

«Здесь классно и прикольно, здорово видеть как приходит большое количество детей и взрослых и видят тут такое количество различных развлекательных мероприятий. Такие форумы-отличная идея, они объединяют профессионалов, показывают новые технологии. В то же время есть и важный развлекательный момент, лично мне он запомнился больше всего. Разной веселой «развлекухой» здесь говорят о серьезных вещах и объясняют новейшие научные исследования. В итоге каждый на форуме найдет чем себя занять.

Видел ли я подобные форумы в Англии и Голландии? Давайте так, там настолько развит спорт и такое отношение к нему, что вопрос уже не стоит так остро на повестке. Там ежедневно десятки тысяч детей занимаются спортом, он полноценно вписан в режим жизни. Нужно, чтобы у нас как в Англию дети после школы гоняли у себя во дворе футбол, там для этого даже специально делают короткий день в целях развития спорта. Поэтому хочется, чтобы у нас говорили занимались развитием спорта не только ко на таких форумах, но и в жизни. На деле. Нужно делать так, чтобы спорт стал составной частью жизни», — сказал Слуцкий.