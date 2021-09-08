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«Чертаново» в добавленное время победило «Зенит» в матче молодежных команд

19:00

«Чертаново» победило «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Гости взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Причем решающий мяч был забит на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

Молодежные команды

8-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)

Удаление: Зигангиров (Зенит — мол.), 66.

Судья: Евдокимов (Новоалтайск).

8 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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