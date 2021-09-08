«Чертаново» в добавленное время победило «Зенит» в матче молодежных команд
19:00
«Чертаново» победило «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Гости взяли верх с минимальным счетом — 1:0.
Причем решающий мяч был забит на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.
Молодежные команды
8-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 0:1 (0:0)
Удаление: Зигангиров (Зенит — мол.), 66.
Судья: Евдокимов (Новоалтайск).
8 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
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