Слуцкий рассказал о травмированных перед матчем со «Спартаком»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Кайратом» (1:0).
— Было достаточно тяжело, потому что мы играли без основной центральной тройки. У Йевтича и Шатова есть небольшие недомогания, они готовятся к матчу со «Спартаком». Трудно контролировать мяч и владеть в целом ситуацией, когда у тебя из двух центральных полузащитников один непрофильный, а другой только в команде появился. Больше делали ставку на контратакующие действия, на фланговую игру. Во втором тайме мы просто пытались максимально сберечь игроков и при малейших жалобах были произведены перестановки, в том числе на поле появились совсем молодые футболисты, — цитирует тренера сайт «Рубина».
— Насколько удовлетворены тем, как встраивается в команду Мусаев?
— Видно, что он хороший качественный футболист, видно, что он умеет, а в чем нужно прибавлять. Видно, что это будет точно боевая единица.
— Кроме Шатова и Йевтича кто-то еще успеет вернуться в общую группу перед «Спартаком»?
— Пока трудно однозначно что-то говорить, потому что на данный момент ни Бакаев, ни Ин Бом в группе не работают и не работали. По ним сложнее. У Грицаенко достаточно серьезный надрыв боковой связки, это всегда плюс месяц. А Йевтич и Шатов, конечно, готовятся к игре со «Спартаком».
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-yevtich-i-shatov-gotovyatsya-k-spartaku
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