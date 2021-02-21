Слуцкий рассказал о травмированных перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Кайратом» (1:0).

— Было достаточно тяжело, потому что мы играли без основной центральной тройки. У Йевтича и Шатова есть небольшие недомогания, они готовятся к матчу со «Спартаком». Трудно контролировать мяч и владеть в целом ситуацией, когда у тебя из двух центральных полузащитников один непрофильный, а другой только в команде появился. Больше делали ставку на контратакующие действия, на фланговую игру. Во втором тайме мы просто пытались максимально сберечь игроков и при малейших жалобах были произведены перестановки, в том числе на поле появились совсем молодые футболисты, — цитирует тренера сайт «Рубина».

— Насколько удовлетворены тем, как встраивается в команду Мусаев?

— Видно, что он хороший качественный футболист, видно, что он умеет, а в чем нужно прибавлять. Видно, что это будет точно боевая единица.

— Кроме Шатова и Йевтича кто-то еще успеет вернуться в общую группу перед «Спартаком»?

— Пока трудно однозначно что-то говорить, потому что на данный момент ни Бакаев, ни Ин Бом в группе не работают и не работали. По ним сложнее. У Грицаенко достаточно серьезный надрыв боковой связки, это всегда плюс месяц. А Йевтич и Шатов, конечно, готовятся к игре со «Спартаком».