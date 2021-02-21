Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Тамбовом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (3:0). Тамбовцы из-за финансовой ситуации были близки к снятию с сезона, непосредственно перед игрой с «Локо» они заявили группу новичков.

— Ничего особенного сказать не могу. У ребят было серьезное, профессиональное отношение к игре, — сказал Николич. — Прошли дальше в Кубке, надо продолжать в том же темпе.

— Каково готовиться к команде, в которую пришло 9 новых игроков? Нуждается ли «Локомотив» в подготовке к такому сопернику?

— У них очень трудная ситуация. Нам тоже было трудно готовиться к игре. Мы готовились, отталкиваясь от себя. Разбирали наши игры, смотрели, что можно улучшить нам.

— Известны ли сроки восстановления травмированных игроков? Что с Владиславом Игнатьевым?

— Очень жаль, что Владислав получил травму. Будем надеяться, что ничего серьезного. Почему вы не спрашиваете, что с Живоглядовым, Зе Луишем? Это все качественные игроки.

(Владимир Пушкарев)