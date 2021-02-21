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«Рубин» обыграл «Кайрат» с Вагнером Лав

17:09

«Рубин» победил «Кайрат» в контрольном матче — 1:0. Единственный мяч провел Хвича Кварацхелия. В стартовом составе казахской команды вышел экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

Товарищеский матч

«Рубин» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0 (1:0)

Гол: Кварацхелия, 11.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт (Бегич, 46), Костюков, Мусаев (Игнатьев, 46), Макаров (Суриков, 68), Самошников, Кварацхелия (Зуев, 30), Абильдгор, Деспотович.

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