«Рубин» обыграл «Кайрат» с Вагнером Лав
«Рубин» победил «Кайрат» в контрольном матче — 1:0. Единственный мяч провел Хвича Кварацхелия. В стартовом составе казахской команды вышел экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.
Товарищеский матч
«Рубин» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 1:0 (1:0)
Гол: Кварацхелия, 11.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт (Бегич, 46), Костюков, Мусаев (Игнатьев, 46), Макаров (Суриков, 68), Самошников, Кварацхелия (Зуев, 30), Абильдгор, Деспотович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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