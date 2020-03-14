Слуцкий рассказал о травме Подберезкина. Он играл с серьезным повреждением

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после гостевого матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» (1:0) подчеркнул, что не выделяет в игре своей команды чьи-то индивидуальные действия. При этом тренер сообщил о серьезном повреждении, которое получил перед выездом капитан, центральный полузащитник Вячеслав Подберезкин.

— Есть мнение, что самая слабая зона в «Рубине» — центр полузащиты, а Коновалов и Подберезкин играют медленно и не могут дать атаке скорость и интенсивность. Вы согласны? — спросили Слуцкого на послематчевой пресс-конференции в Туле.

— Не могу не соглашаться, не наоборот. У нас, естественно, есть определенные проблемы, но они — общекомандные. Я бы не стал на ком-то отдельно делать какой-либо акцент. Для меня каждый игрок нашей команды — самый лучший футболист. И я и им, и всем об этом говорю. Так — со всеми игроками, которые есть в составе. Я в них вкладываюсь и стараюсь улучшить индивидуальный уровень, и соответственно поднять уровень команды.

Мы в трех матчах, в двух из них играя тайм или больше вдесятером, пропустили всего один мяч. Не помню какого-то изобилия моментов у наших ворот, не помню, что опорная зона явно проседала. Что касается атакующих действий, понятно, мы пытаемся строить игру через эту зону, и от центральных полузащитников зависит тот рисунок, который выбираем. Здесь на них лежит очень высокий уровень ответственности. А в двух предыдущих матчах еще качество поля было таким, что было достаточно сложно. Так что достаточно много факторов. Я бы не стал сводить какие-либо проблемы, какие есть, были или будут в игре нашей команды, к персональным действиям.

— С чем связана замена Подберезкина?

— Никаких претензий не было. Он играл с серьезнейшей травмой, у него большой отек передней поверхности бедра. Он получил болезненное повреждение, не тренировался три последних дня, вышел на поле на морально-волевых. И то, что он сыграл большую часть матча, причем вдесятером плюс концовку не на своей позиции, а правее, тут не может быть никаких претензий, а только слова благодарности.

— А Могилевец еще не готов играть полный матч?

— Может быть, и готов. (Артем Агапов)