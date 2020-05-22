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Слуцкий рассказал, чем его привлекла работа в «Рубине»

18:00
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему решил работать в казанском клубе.

— У каждого на этапе есть требование к профессии. На каком-то этапе мне захотелось поработать за рубежом, — заявил Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» на YouTube. — А вот на каком-то этапе захотелось длинного проекта с человеком, с которым максимально комфортно внутри. Это важное очень требование. Бывает, что тебя когда-то вызывают на ковер, и у тебя даже нет мысли возмутиться, а бывает, когда тебе хочется, чтобы с тобой общались иначе.

В «Рубине» я получил все, что и предполагал: интересную молодую команду, интересный и долгосрочный проект, а также сверхадекватного руководителя, который присутствует с тобой, даже когда идет монтаж теории. На данный момент мне интересен подобный уровень погружения и коммуникаций. Здесь не стоит вопрос денег, обязательного первого места

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