Слуцкий рассказал, чем его привлекла работа в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему решил работать в казанском клубе.

— У каждого на этапе есть требование к профессии. На каком-то этапе мне захотелось поработать за рубежом, — заявил Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» на YouTube. — А вот на каком-то этапе захотелось длинного проекта с человеком, с которым максимально комфортно внутри. Это важное очень требование. Бывает, что тебя когда-то вызывают на ковер, и у тебя даже нет мысли возмутиться, а бывает, когда тебе хочется, чтобы с тобой общались иначе.

В «Рубине» я получил все, что и предполагал: интересную молодую команду, интересный и долгосрочный проект, а также сверхадекватного руководителя, который присутствует с тобой, даже когда идет монтаж теории. На данный момент мне интересен подобный уровень погружения и коммуникаций. Здесь не стоит вопрос денег, обязательного первого места