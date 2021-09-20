Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий раскритиковал «Рубин» за игру в первом тайме матча против «Зенита»

20:56
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал свою команду за игру в первом тайме матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Первый тайм очень плохо мы отыграли, «Зенит» доминировал и абсолютно заслуженно выиграл матч. Мы робко действовали в атаке, допустили индивидуальные ошибки. Во втором тайме играли лучше, пытались не бросать весла, забили гол и имели моменты. «Зенит» тоже имел моменты. Реакцией во втором тайме я удовлетворен. Но хорошо играть один тайм мало, чтобы обыгрывать такую команду», — сказал на пресс-конференции Слуцкий.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 8 матчах. «Рубин» идет на 5-й строчке с 14 очками в 8 играх.

Рубин — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
«Спартак» плох, ЦСКА — не лучше. Но победа может стать переломной для Алексея Березуцкого
Слуцкий обвинил судью Сергея Иванова в профнепригодности
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
31
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр