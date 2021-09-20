Слуцкий раскритиковал «Рубин» за игру в первом тайме матча против «Зенита»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал свою команду за игру в первом тайме матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Первый тайм очень плохо мы отыграли, «Зенит» доминировал и абсолютно заслуженно выиграл матч. Мы робко действовали в атаке, допустили индивидуальные ошибки. Во втором тайме играли лучше, пытались не бросать весла, забили гол и имели моменты. «Зенит» тоже имел моменты. Реакцией во втором тайме я удовлетворен. Но хорошо играть один тайм мало, чтобы обыгрывать такую команду», — сказал на пресс-конференции Слуцкий.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 8 матчах. «Рубин» идет на 5-й строчке с 14 очками в 8 играх.