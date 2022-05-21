Защитник «Рубина» Илья Самошников двумя словами описал игру своей команды после вылета в ФНЛ

Защитник «Рубина» Илья Самошников после поражения от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ и вылета в ФНЛ негативно высказался об игре своей команды.

«Мы обосрались», — сказал Самошников.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками. «Уфа» — 14-я строчка и 30 баллов.

Ранее полузащитник казанцев Владислав Игнатьев в разговоре с фанатами «Рубина» назвал катастрофой вылет команды в ФНЛ.