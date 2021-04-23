Бабаев высказался о предстоящем матче ЦСКА против «Спартака»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Дерби со «Спартаком» — это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот. Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует из-за травм, но что поделаешь. Работаем, готовимся и делаем все для успешного результата», — приводят «Известия» слова Бабаева.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 26 матчах, «Спартак» идет на 3-й строчке с 47 очками в 26 играх.