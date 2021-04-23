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Бабаев высказался о предстоящем матче ЦСКА против «Спартака»

11:56
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Дерби со «Спартаком» — это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот. Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует из-за травм, но что поделаешь. Работаем, готовимся и делаем все для успешного результата», — приводят «Известия» слова Бабаева.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 26 матчах, «Спартак» идет на 3-й строчке с 47 очками в 26 играх.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1155221/aleksei-fomin/pozadi-parovoza-spartak-i-tcska-popytaiutsia-dognat-lokomotiv

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры