Бабаев высказался о предстоящем матче ЦСКА против «Спартака»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Дерби со «Спартаком» — это вещь в себе. Уже сколько было примеров, когда фавориты оказывались биты. И наоборот. Жаль только, что большое количество игроков у нас отсутствует из-за травм, но что поделаешь. Работаем, готовимся и делаем все для успешного результата», — приводят «Известия» слова Бабаева.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 26 матчах, «Спартак» идет на 3-й строчке с 47 очками в 26 играх.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1155221/aleksei-fomin/pozadi-parovoza-spartak-i-tcska-popytaiutsia-dognat-lokomotiv
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