Слуцкий назвал защитника «Спартака» Джикию чемпионом мира по затяжке времени

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал защитника «Спартака» Георгия Джикию чемпионом мира по затяжке времени.

«При всем огромном уважении к Георгию Джикии я считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени, и вряд ли «Спартак» может говорить о том, что какая-то другая команда тянет больше времени. Мне кажется, Георгий тянет больше, чем все команды РПЛ вместе взятые», — сказал Слуцкий в эфире Первого канала в передаче «На футболе с Денисом Казанским».

После матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь «Ахмата» тянул время с первой минуты игры.

«Спартак» после 21-го тура РПЛ располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 41 очко. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 10 очков.