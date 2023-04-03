Капитан «Ростова» Глебов вызван на КДК РФС по итогам матча с «Торпедо»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что капитан «Ростова» Данил Глебов был вызван на ближайшее заседание по вопросу о его удалении в матче 21-го тура против «Торпедо».

«Да, Глебов вызван на КДК РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов был удален на 42-й минуте матча 21-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1). Изначально главный судья Алексей Амелин показал футболисту ростовчан желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.