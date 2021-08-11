Слуцкий: «Договорились с руководством стадиона «Рубина», что на поле больше не будут проводить мероприятия»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил о договоренности с руководством «Ак Барс Арены» о том, чтобы не проводить мероприятия на поле стадиона.

«По итогам встречи с руководством «Ак Барс Арены» решили, что на поле больше не будут проводить никакие мероприятия. Газон сейчас мы видели. Сложно что-то изменить. На это нужны недели, месяцы, а в нашем случае — годы», — сказал Слуцкий.

После матча третьего тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» (2:1) Слуцкий раскритиковал качество поля на «Ак Барс Арене».