Слуцкий оценил перспективы Тальби в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о новичке клуба Монтассаре Тальби, а также о состоянии Джордже Деспотовича.

— Как оцените перспективы новичка Тальби в «Рубине»?

— Он еще не прилетел. Не могли пообщаться живьем, только по телефону. Ждем, когда он прибудет. Он должен получить визу, от нас это не зависит. Как только получит, мы сможем оценить его состояние. Пока он не играл официальных матчей.

У Деспотовича повреждение, он выбыл на несколько недель, поэтому сенсации никакой нет.

Тальби станет 10-м легионером казанской команды, но пока находится в Европе и не включен в заявку клуба на сезон РПЛ. Он присоединится к «Рубину», когда получит рабочую визу.