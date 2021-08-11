Солмурад Бакаев: «Рубину» тяжело комбинировать и показывать на таком некачественном поле ту игру, к которой мы привыкли»
13:58
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился мнением о газоне на «Ак Барс Арене».
«Я лично сыграл на этом поле 10 минут, мне тяжело сказать. Но по рассказам партнеров по команде — да, непросто, тяжело комбинировать и показывать на таком некачественном поле ту игру, к которой мы привыкли», — сказал Бакаев.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» жестко раскритиковал качество газона.
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