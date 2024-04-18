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Чернышов: «Если Карпин придет в «Спартак», будет реальная борьба за чемпионство»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что Валерий Карпин является лучшим кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

«Предпочтение отдам Карпину. Российский тренер, который возглавляет национальную команду. Набрался опыта не с самым сильным (в финансовом плане) клубом в РПЛ. Сумел в «Ростове» дать неплохой результат не с самыми квалифицированными футболистами. Не в обиду игрокам, все-таки объективно не лучший состав в РПЛ. Я знаю Валерия Георгиевича, знаю его характер. Он всегда был максималистом и в любых ситуациях говорит, что надо побеждать и надо быть первым. Будут только такие задачи и амбиции в «Спартаке»: победа в Кубке России и чемпионате. Мы получим интересную дуэль: «Зенит» — «Спартак». Это уже будет не на словах или когда мы перед сезоном делаем какие-то прогнозы. Будет реальная борьба за чемпионство. Это поднимет интерес и качество нашего чемпионат», — цитирует Чернышова Legalbet.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

Карпин с 2008 по 2012 год занимал пост генерального директора «Спартака». В 2009—2012, 2012—2014 годах он также работал главным тренером красно-белых. На данный момент 55-летний специалист возглавляет «Ростов».

Источник: Legalbet
Андрей Чернышов
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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Динамо

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