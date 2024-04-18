Чернышов: «Если Карпин придет в «Спартак», будет реальная борьба за чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что Валерий Карпин является лучшим кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

«Предпочтение отдам Карпину. Российский тренер, который возглавляет национальную команду. Набрался опыта не с самым сильным (в финансовом плане) клубом в РПЛ. Сумел в «Ростове» дать неплохой результат не с самыми квалифицированными футболистами. Не в обиду игрокам, все-таки объективно не лучший состав в РПЛ. Я знаю Валерия Георгиевича, знаю его характер. Он всегда был максималистом и в любых ситуациях говорит, что надо побеждать и надо быть первым. Будут только такие задачи и амбиции в «Спартаке»: победа в Кубке России и чемпионате. Мы получим интересную дуэль: «Зенит» — «Спартак». Это уже будет не на словах или когда мы перед сезоном делаем какие-то прогнозы. Будет реальная борьба за чемпионство. Это поднимет интерес и качество нашего чемпионат», — цитирует Чернышова Legalbet.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

Карпин с 2008 по 2012 год занимал пост генерального директора «Спартака». В 2009—2012, 2012—2014 годах он также работал главным тренером красно-белых. На данный момент 55-летний специалист возглавляет «Ростов».