Агент Тимур Гурцкая в интервью «СЭ» рассказал о роли генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе в трансфере полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Многие критикуют Василия Кикнадзе за продажу Алексея Миранчука, говорят, что 14,5 млн — мало.

— Я много с чем не согласен в деятельности Кикнадзе на его посту, но продажа Миранчука — один из очень достойных проектов его как гендиректора клуба. В данной ситуации «Локомотив» заработал очень большие деньги за футболиста, у которого через 10 месяцев заканчивается контракт. Кикнадзе сделал второй по прибыльности трансфер в истории клуба. Плюс он пошел навстречу парню: не стал удерживать Алексея. По мне, это очень достойная сделка. Она чуть скрашивает тот негатив, который он сделал для клуба. (Артем Калинин)