Сазонов: «Верю в чемпионство «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился ожиданиями от сезона для московского клуба.

— Ты основной защитник «Динамо». Ходят слухи, что новый центральный защитник скоро присоединится к команде. Что ты от этом думаешь?

— Ничего не думаю, если честно. Приедет — будет очень здорово. Будет отличная конкуренция. Я провел четыре матча в основе, три из которых на ноль. Для любого защитника это приятно.

— У «Динамо» неплохая серия, пять матчей без поражений. Ты веришь, что команда может завоевать чемпионство в этом сезоне?

— Конечно же, я верю! Мы идем к этому с каждым матчем. Сегодня, к сожалению, не получилось набрать три очка. С «Краснодаром» ничью 0:0 можно считать неплохим результатом.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 4 матча, пропустив первый тур РПЛ против «Ростова» (1:1).