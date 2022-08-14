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Сегодня, 01:12

Сазонов: «Верю в чемпионство «Динамо»

Антон Иванов
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился ожиданиями от сезона для московского клуба.

Ты основной защитник «Динамо». Ходят слухи, что новый центральный защитник скоро присоединится к команде. Что ты от этом думаешь?

— Ничего не думаю, если честно. Приедет — будет очень здорово. Будет отличная конкуренция. Я провел четыре матча в основе, три из которых на ноль. Для любого защитника это приятно.

— У «Динамо» неплохая серия, пять матчей без поражений. Ты веришь, что команда может завоевать чемпионство в этом сезоне?

— Конечно же, я верю! Мы идем к этому с каждым матчем. Сегодня, к сожалению, не получилось набрать три очка. С «Краснодаром» ничью 0:0 можно считать неплохим результатом.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 4 матча, пропустив первый тур РПЛ против «Ростова» (1:1).

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
7
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
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 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 2 : 1
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 0 : 0
14.08 15:00
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 - : -
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Оренбург – Торпедо
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 4
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Динамо

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П
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Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

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Никита Кривцов

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