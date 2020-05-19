Сколько позиций нужно усилить «Химкам» для игры в РПЛ? Юран ответил

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о комплектовании команды на следующий сезон, который она проведет в РПЛ. В досрочно завершенном первенстве ФНЛ подмосковная команда, которая заняла второе место, лишь по дополнительным показателям опередила «Чертаново».

— Команда довольна хорошая, средний возраст 23-24 года, — сказал Юран в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Игры с «Торпедо», «Томью» и «Нефтехимиком» показали, что 2 -3 позиции можно усилить. Команда боеспособная. Игроки голодные. Подчеркиваю, что это Премьер-лига, шанс заполучить контракт с серьезным клубом российским. Не нужно подталкивать, они прекрасно понимают. И зарплаты будут другие, и перспективы хорошие.