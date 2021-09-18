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Игорь Осинькин: «Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол»

21:39
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:2).

— Очень веселый для зрителей матч. Веселый для зрителей, но не для тренеров. Я, конечно, понимаю, что матч на высокой скорости, с обилием моментов. Иногда эти моменты были по-настоящему из хорошего качества игры. Но есть определенная ложка дегтя. В обороне мы позволяем чуть больше. Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. Будем работать над тем, чтобы быть надежнее в обороне. Мы на правильном пути. Мы не так много дали сегодня сопернику, какие-то явные ошибки не подарили. Но мы понимаем, что есть определенные сложности, — цитирует тренера сайт «Крыльев».

— Хотелось узнать об изменениях в стартовом составе: Солдатенков вместо Чернова и Зеффан вместо Бейла.

— Самый простой ответ на Зеффан вместо Бейла. Потому что Бейл полноценно тренировался только один раз на этой недели. Он получил травму во время предыдущей игры, был заменен из-за нее. Но он хорошо набирает, он в хорошей форме. И мы в дальнейшем на него рассчитываем. Он по-настоящему себя проявляет себя в тренировках и в отношении к работе. Чернов и Солдатенков. У нас сложная неделя, три матча за 7 дней. Мы имеем состав, в котором футболисты хорошо конкурируют друг с другом. В силу разных обстоятельств мы предпочти Солдатенкова на эту игру. В прошлой игре Чернова. Могу сказать, что да, была у Солдатенкова яркая ошибка. Но надо отдать ему должное, он сразу вернулся в игру. Дальше он провел хороший матч.

— Насколько серьезной будет ротация на кубковый матч против «Знамени»?

— Она точно будет. Сейчас надо собраться, посмотреть, все ли здоровы, кто восстанавливается лучше, кто хуже после очень энергозатратной игры. Это наш шанс иногда чуть больше сделать ротацию, потому что команда — это не 11 человек. Я это прекрасно понимаю, но есть ситуации, когда победа заставляет иногда использовать достаточно узкую обойму. Сейчас кубковые матчи, плюс, три игры за неделю — мы будем чуть больше менять состав.

Крылья Советов — Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19118

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Иван Шитик все материалы автора

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