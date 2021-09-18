«Краснодар» в гостях победил «Ахмат»
«Краснодар» в гостевом матче 8-го тура Тинькофф РПЛ победил «Ахмат» со счетом 2:0. Голы забили Реми Кабелла (41-я минута) и Владимир Ильин (44).
Во втором тайме «Ахмат» остался в меньшинстве. Защитник Зоран Нижич получил вторую желтую карточку на 66-й минуте встречи.
Кроме того, красную карточку во втором тайме от арбитра встречи Ивана Сиденкова получил главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко.
Защитник гостей Урош Спаич также во второй половине получил травму. На 67-й минуте его заменил Егор Сорокин.
«Краснодар» поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ «быки» сыграют дома против «Сочи» (26 сентября).
«Ахмат» занимает 11-е место. В 9-м туре грозненцы сыграют в гостях против «Ростова».
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» — 0:2 (0:2)
Голы: Кабелла, 41 (0:1). Ильин, 44 (0:2).
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Лысцов (Карапузов, 46), Быстров, Нижич, Тодорович (Уциев, 21), Тимофеев, Коновалов, Уткин (Пуцко, 69), Архипов (Садулаев, 46), Конате (Себай, 46).
«Краснодар»: Сафонов, Спаич (Сорокин, 66), Рамирес, Корнюшин, Газинский, Кабелла (Манелов, 89), Классон, Сперцян (Стоцкий, 89), Кайо, Кривцов (Вилена, 86), Ильин.
Предупреждения: Сперцян, 23. Нижич, 55. Рамирес, 68. Корнюшин, 80.
Удаление: Нижич, 65.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Кукуляк (Калуга). Болховитин (Ленинградская область).
18 сентября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю