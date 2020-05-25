«Сияй, свети, великий клуб». «Зениту» исполняется 95 лет

Сегодня, 25 мая 2020 года, футбольному клубу «Зенит» исполняется 95 лет.

«Зенит» является одним из самых титулованных клубов России. Сине-бело-голубые 6 раз становились чемпионами России, а также трижды выигрывали Кубок России и четырежды — Суперкубок России. Кроме того, «Зенит» — чемпион СССР 1984 года и обладатель Кубка СССР 1944 года. Также, команда из Санкт-Петербурга — обладатель Кубка (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).

Пресс-служба «Зенита» в честь юбилея клуба выложила у себя в Twitter видео под названием «Сияй, свети, великий клуб!».