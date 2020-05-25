«Сияй, свети, великий клуб». «Зениту» исполняется 95 лет
Сегодня, 25 мая 2020 года, футбольному клубу «Зенит» исполняется 95 лет.
«Зенит» является одним из самых титулованных клубов России. Сине-бело-голубые 6 раз становились чемпионами России, а также трижды выигрывали Кубок России и четырежды — Суперкубок России. Кроме того, «Зенит» — чемпион СССР 1984 года и обладатель Кубка СССР 1944 года. Также, команда из Санкт-Петербурга — обладатель Кубка (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).
Пресс-служба «Зенита» в честь юбилея клуба выложила у себя в Twitter видео под названием «Сияй, свети, великий клуб!».
Сияй, свети, великий клуб!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 25, 2020
На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед.
В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!#Зенит95 #СеверноеСияние95? pic.twitter.com/xKm4VkGDC9