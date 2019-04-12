"Ситуация казалась комичной". Свидетель из кафе рассказал о поведении Кокорина и игроках топ-клубов РПЛ

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании", по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Вам знакомы подсудимые?

– Да, все, – ответил Павлов.

– Отношения какие?

– Отношения как гостям заведения.

– Потерпевшие знакомы?

– Знакомы. Я – персонал, личных отношений с ними нет.

– Что делали утром 8 октября 2018 года?

– Я работал на смене. Пришел на работу в 7 утра. Прекрасно помню. Никакого агрессивного поведения я не замечал. Ничего вызывающего я не видел. Ситуация казалась комичной, не более.

– Вы приверженец футбола?

– Суть моих болельщицких страстей не знаю как относится. (к делу) Я знаю Александра как игрока "Зенита". У меня (в кафе) много гостей – из ЦСКА, из "Спартака". Они для меня – гости.

– Во сколько вы пришли на работу?

– В 8 утра (на этот раз свидетель назвал другое время. – Прим. "СЭ")

– Они уже были в кафе?

– Был только Александр. Он сидел с другими незнакомыми людьми, мне (это было) неинтересно.

– Сколько людей было в итоге?

– Было два парня еще. Курочкин там или Куропаткин (друг и водитель Александра Кокорина. – Прим. "СЭ")... Была одна девушка, которую мой коллега называл императрицей, но я такого не помню. (Александр Рогулев)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9, 10 и 11 апреля выступили свидетели по данному делу.

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