Синицын: «Надеюсь, что в матче «Краснодара» и «Крыльев Советов» будет много голов»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча «быков» с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Результат тяжело предсказать, но думаю, будет хорошая игра. Две команды с атакующим потенциалом должны сыграть яркую, результативную игру. Скорее всего, больше с уклоном на атаку. Большое влияние будет иметь то, кто первым забьет. Надеюсь, что будет много голов, и, наверное, назвал бы «Краснодар» фаворитом в этой игре», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 14.00 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» идут на третьей позиции, имея в активе 22 очка.