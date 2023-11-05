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Сегодня, 13:00

Петржела уверен, что «Зенит» победит «Краснодар» и станет чемпионом

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«В «Зените» лучшие игроки России. Если клуб не завоюет титул РПЛ, я очень удивлюсь. Я убежден, что «Зенит» снова станет чемпионом и обыграет «Краснодар», — сказал Петржела «СЭ».

«Зенит» в гостях одержал победу над «Балтикой» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар», который еще не сыграл в 14-м туре. «Балтика» (11 очков) осталась предпоследней в турнирной таблице.

Властимил Петржела
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Краснодар» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Синицын: «Надеюсь, что в матче «Краснодара» и «Крыльев Советов» будет много голов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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