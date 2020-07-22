Символическая сборная чемпионата: версия «СЭ»

Представляем команду лучших игроков РПЛ-2019/20 по оценкам нашего издания.

В нее вошли: вратарь Игорь Акинфеев, правый защитник Мариу Фернандес (оба ЦСКА), центральные защитники Бранислав Иванович («Зенит») и Самюэль Жиго («Спартак»), левый защитник Дуглас Сантос («Зенит»), опорный полузащитник Гжегож Крыховяк, полузащитники Алексей Миранчук (оба «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон Масиэл («Краснодар»), Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба «Зенит»).

Символическая сборная РПЛ-2019/20 по оценкам «СЭ».

Лучшие по оценкам «СЭ». Не менее 20 матчей