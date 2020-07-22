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Символическая сборная чемпионата: версия «СЭ»

22 июля 2020, 23:00
Символическая сборная РПЛ-2019/20 по оценкам «СЭ».
Символическая сборная РПЛ-2019/20 по оценкам «СЭ».
Представляем команду лучших игроков РПЛ-2019/20 по оценкам нашего издания.

В нее вошли: вратарь Игорь Акинфеев, правый защитник Мариу Фернандес (оба ЦСКА), центральные защитники Бранислав Иванович («Зенит») и Самюэль Жиго («Спартак»), левый защитник Дуглас Сантос («Зенит»), опорный полузащитник Гжегож Крыховяк, полузащитники Алексей Миранчук (оба «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон Масиэл («Краснодар»), Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба «Зенит»).

Символическая сборная РПЛ-2019/20 по оценкам "СЭ".
Символическая сборная РПЛ-2019/20 по оценкам «СЭ».

Лучшие по оценкам «СЭ». Не менее 20 матчей

«СЭ»

Игры

1. Артем Дзюба Зенит

6,55

28

2. Никола Влашич ЦСКА

6,33

30

3. Гжегож Крыховяк Локомотив

6,27

26

4. Дуглас Сантос Зенит

6,23

28

5. Алексей Миранчук Локомотив

6,22

27

6. Сердар Азмун Зенит

6,21

28

7. Бранислав Иванович Зенит

6,18

25

8. Мариу Фернандес ЦСКА

6,17

29

9. Игорь Акинфеев ЦСКА

6,15

30

10. Вандерсон Масиэл Краснодар

6,14

21

11. Вильмар Барриос Зенит

6,12

26

Магомед Оздоев Зенит

6,12

26

13. Вячеслав Караваев Зенит

6,11

20

14. Юрий Жирков Зенит

6,08

21

15. Самюэль Жиго Спартак

6,06

26

16. Юрий Дюпин Рубин

6,05

30

17. Ярослав Ракицкий Зенит

6,04

27

17. Александр Соболев Спартак/Кр.Советов

6,02

29

19. Александр Максименко Спартак

6,00

29

20. Хердур Магнуссон ЦСКА

6,00

27

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