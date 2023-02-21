Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:46

Силкин заявил, что «Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Ничего не жду от второй части РПЛ, у нас все очень предсказуемо. Все и так ясно. Борьба будет только за место в топ-3, а первое место понятно, кому достанется. Сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту?» Нет. Все возможно, конечно, но «Спартак» тоже может терять очки. Все будет ясно в первых трех играх. Интрига будет только за места в призерах и на вылет. Такова сейчас ситуация в РПЛ», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе 36 очков. На третьем месте расположился «Ростов» с 35 очками. «Динамо» и ЦСКА находятся на четвертом и пятом местах, имея в активе по 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-nikakoj-intrigi-v-rpl-net-spartak-ne-smozhet-sostavit-konkurentsiyu-zenitu/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Глушаков показал, как дочка была рада его возвращению со сборов
Борис Игнатьев: «Похвально, что Захарян решил остаться в «Динамо»
ЦСКА подписал новое долгосрочное соглашение с полузащитником Арбузовым
Зуев прокомментировал переход в «Крылья Советов»
Представитель Квеквескири заявил, что игрок останется в «Факеле» до конца сезона
«Галатасарай» все еще сохраняет надежду на приобретение Захаряна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» отдал Ушатова в аренду в «Енисей»

ЦСКА подписал новое долгосрочное соглашение с полузащитником Арбузовым
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости