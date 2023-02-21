Силкин заявил, что «Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Ничего не жду от второй части РПЛ, у нас все очень предсказуемо. Все и так ясно. Борьба будет только за место в топ-3, а первое место понятно, кому достанется. Сможет ли «Спартак» составить конкуренцию «Зениту?» Нет. Все возможно, конечно, но «Спартак» тоже может терять очки. Все будет ясно в первых трех играх. Интрига будет только за места в призерах и на вылет. Такова сейчас ситуация в РПЛ», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. «Спартак» находится на втором месте, имея в активе 36 очков. На третьем месте расположился «Ростов» с 35 очками. «Динамо» и ЦСКА находятся на четвертом и пятом местах, имея в активе по 29 очков.