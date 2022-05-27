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Силкин — об уходе Шварца из «Динамо»: «Уходит, значит, ему здесь некомфортно»

Силкин объяснил, почему Шварц покинет «Динамо»
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту». Ранее об этом сообщил Kicker.

«Насильно не надо держать. Уходит, значит, ему здесь некомфортно. И, наверное, дома ему лучше. Пусть уходит. Он начал очень неплохо, и команда показывала результат. Но там что-что произошло внутри команды, потому что «Динамо» к концу игры с «Сочи» просто смазала концовку», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

По данным источника, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.

Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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