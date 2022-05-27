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Титов о работе с Аленичевым в «Спартаке»: «Чувствовали ли, что под нас копают? Знали конкретно»

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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал работу в тренерском штабе Дмитрия Аленичева.

«Изначально было понятно, что легкой жизни у нас не будет. В совете директоров не было единого мнения, кто должен тренировать «Спартак» — Аленичев, Бердыев или условный Сидоров. Так и получилось.

Постоянно ощущали незримую борьбу не только за влияние на Федуна. Велась закулисная борьба за тренерский пост, за трансферы и так далее. Можете посмотреть по статистике, сколько было покупок при нас и сколько стало потом (очень много).

Чувствовали ли, что под нас копают? Мы не чувствовали — знали конкретно, кто, что и как. Фактически работали до первой ошибки, первого поражения. Команда-то была на ходу. 4:0 Тулу вынесли. Решающую роль сыграла боязнь не попасть в еврокубки. «Как такое возможно? Что скажут люди?», — цитирует «Чемпионат» Титова.

Дмитрий Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 года. В 2016 году покинул клуб после поражения кипрскому «АЕК» в квалификации Лиги Европы.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4707445-titov-my-s-alenichevym-znali-konkretno-kto-v-spartake-pod-nas-kopaet.html
Дмитрий Аленичев
Егор Титов
РПЛ
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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