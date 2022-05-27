Титов о работе с Аленичевым в «Спартаке»: «Чувствовали ли, что под нас копают? Знали конкретно»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал работу в тренерском штабе Дмитрия Аленичева.

«Изначально было понятно, что легкой жизни у нас не будет. В совете директоров не было единого мнения, кто должен тренировать «Спартак» — Аленичев, Бердыев или условный Сидоров. Так и получилось.

Постоянно ощущали незримую борьбу не только за влияние на Федуна. Велась закулисная борьба за тренерский пост, за трансферы и так далее. Можете посмотреть по статистике, сколько было покупок при нас и сколько стало потом (очень много).

Чувствовали ли, что под нас копают? Мы не чувствовали — знали конкретно, кто, что и как. Фактически работали до первой ошибки, первого поражения. Команда-то была на ходу. 4:0 Тулу вынесли. Решающую роль сыграла боязнь не попасть в еврокубки. «Как такое возможно? Что скажут люди?», — цитирует «Чемпионат» Титова.

Дмитрий Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 года. В 2016 году покинул клуб после поражения кипрскому «АЕК» в квалификации Лиги Европы.