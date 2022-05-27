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Колосков назвал большой потерей для российского футбола возможный уход Шварца из «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту». Ранее об этом сообщил Kicker.

«Любая потеря любого тренера для нас большая проблема и головоломка для руководителей клубов. Шварц показал, что он умеет работать на качественном уровне, команда по осени у него играла просто блестяще. Приятно было смотреть за игрой, за молодыми футболистами. Он умеет хорошо работать, поэтому и приглашен в Германию. Конечно, это будет потерей для российского футбола», — сказал Колосков «СЭ».

По данным источника, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.

Сандро Шварц. Шварц покидает Россию. Но сначала проведет свой главный матч в «Динамо»

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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