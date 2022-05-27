Колосков назвал большой потерей для российского футбола возможный уход Шварца из «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту». Ранее об этом сообщил Kicker.

«Любая потеря любого тренера для нас большая проблема и головоломка для руководителей клубов. Шварц показал, что он умеет работать на качественном уровне, команда по осени у него играла просто блестяще. Приятно было смотреть за игрой, за молодыми футболистами. Он умеет хорошо работать, поэтому и приглашен в Германию. Конечно, это будет потерей для российского футбола», — сказал Колосков «СЭ».

По данным источника, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.