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Силкин считает Лунева безальтернативным вариантом в «Динамо»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре вратаря Андрея Лунева.

«Думаю, что Лунев — это безальтернативный вариант на позицию основного вратаря в «Динамо». Лещуку и Кудравцу чисто физически трудно с ним конкурировать, потому что это голкиперы совершенно разного уровня. Но Лунева для этого же и брали. Сейчас он снова в форме и борется за место в сборной России. На данный момент Андрей точно сильнее других вратарей в «Динамо», — цитирует Силкина Legalbet.

В этом сезоне 33-летний голкипер провел за «Динамо» 15 матчей, в которых пять раз отыграл «на ноль».

Источник: legalbet.ru
Андрей Лунев
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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12
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