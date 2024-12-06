Форвард «Зенита» Педро рассказал об изучении русского языка

Нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос, как у него проходит процесс изучения русского языка.

«Я брал уроки, но сейчас сделал перерыв, потому что моя девушка беременна, и я проводил больше времени с ней. Но я хочу вернуться к занятиям и также планирую учить русский, как и моя девушка. Я считаю очень важным, находясь здесь, выучить хотя бы базовый уровень. И думаю, что в следующем году буду чувствовать себя увереннее в плане языка и культуры, которую мы очень уважаем и ценим», — цитирует Педро Metaratings.

Педро выступает за сине-бело-голубых с февраля этого года. В текущем сезоне 18-летний бразилец провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи.