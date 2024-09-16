Силкин о составе «Динамо»: «Нахрена им столько иностранцев, не понимаю»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу бело-голубых над «Ахматом» (4:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Игра мне не понравилась вообще, им просто повезло, что Макаров и Гагнидзе забили в самой концовке. Сейчас «Динамо» на первом месте по количеству иностранцев в составе — нахрена их столько? Этого мне не понять. Футбол, который ставит Личка, не внушает доверия», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 16 очками после 8 туров.