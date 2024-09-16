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Сегодня, 05:15

Дмитрий Комбаров: «Мне нравится «Спартак» при Станковиче. Команда может навязать борьбу за первые места»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Спартака», главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров поделился мнением об игре основной команды красно-белых под руководством Деяна Станковича.

«Нравится ли мне «Спартак» при Станковиче? Да, нравится. Команда может навязать борьбу за первые места. Собрано много очень хороших футболистов — один Эсекьель Барко чего стоит. Так что верю в команду. Уход Соболева в «Зенит»? Это его выбор.
Пока плотного общения со Станковичем нет, потому что у него с основной командой постоянно матчи и подготовка к ним, у меня со второй командой тоже. Понятно, что главная команда иногда забирает у нас футболистов, когда не хватает кого-то, чтобы закрыть позицию. В этом смысле у нас есть коммуникация, но чтобы сесть и провести длинный разговор — такого пока не было. За коммуникацию между второй и первой командой отвечает Артем Ребров, который находится в штабе первой команды. С самим Станковичем пока не обсуждали взаимодействие», — приводят «Известия» слова Комбарова.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 15 очками после 8 туров.

Источник: Известия
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«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
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Оренбург – Локомотив
 2 : 4
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Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 4 : 2
15.09 16:30
Акрон – Химки
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Динамо Мх – Спартак
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 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

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 5
П
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