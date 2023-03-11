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Силкин: «Не думаю, что Лещуку надо дать шанс в РПЛ, просто Шунин не должен так ошибаться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре московской команды в матче 18-го тура против «Краснодара».

«Динамо» забило первый гол в игре, а потом ошибся Шунин и пропустили. Две вещи повлияли на результат — первый пропущенный мяч и удаление. Такой вратарь, как Шунин не должен так ошибаться. Теперь «Динамо» будет претендовать на шестое место», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 19 матчей. «Краснодар» занимает 7-е место с 29 очками за 19 игр.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-ne-dumayu-chto-leshhuku-nado-dat-shans-v-rpl-prosto-shunin-ne-dolzhen-tak-oshibat-sya/
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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