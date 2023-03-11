Силкин: «Не думаю, что Лещуку надо дать шанс в РПЛ, просто Шунин не должен так ошибаться»

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре московской команды в матче 18-го тура против «Краснодара».

«Динамо» забило первый гол в игре, а потом ошибся Шунин и пропустили. Две вещи повлияли на результат — первый пропущенный мяч и удаление. Такой вратарь, как Шунин не должен так ошибаться. Теперь «Динамо» будет претендовать на шестое место», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 19 матчей. «Краснодар» занимает 7-е место с 29 очками за 19 игр.