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Виталий Дьяков: «Динамо» в РПЛ займет пятое место»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах бело-голубых в сезоне-2022/23.

В матче 19-го тура РПЛ московская команда уступила «Краснодару» (1:3).

«Динамо» проиграло в Кубке «Крыльям», хотя в чемпионате их обыграло. Нельзя назвать это спадом — соперники были непростыми. Сейчас со всеми тяжело играть, тем более сезон только возобновился. Всегда непросто начинать играть после сборов. Со стороны не кажется, что у «Динамо» есть проблемы внутри клуба, все нормально. Они продолжают борьбу за Кубок, в чемпионате в борьбе за золото и так шансов не было. Думаю, что «Динамо» в РПЛ займет пятое место. В этом году сезон без борьбы из-за того, что мы не участвуем в еврокубках. За медали «бело-голубые» вряд ли поборются, хотя все может быть», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Динамо» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 19 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-dinamo-v-rpl-zaimet-pyatoe-mesto-za-medali-vryad-li-poboretsya-234766/
Виталий Дьяков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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