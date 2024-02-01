Мельников: «Даже если Круговой останется до лета во второй команде «Зенита», это вряд ли скажется на его игровых качествах»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал ситуацию с уходом защитника сине-бело-голубых Данилы Кругового в ЦСКА.

«Это вопрос взаимоотношений руководства клуба и футболиста. Насколько они доверительные и честные. Если все было хорошо, то можно и отпустить — какой смысл мариновать в «Зените-2»? Если были проблемы, недопонимание, есть другие варианты. Я не погружен в ситуацию. Но все зависит именно от межличностных отношений руководства и футболистов. Конечно, несколько месяцев в «Зените-2» вряд ли позитивно скажутся на нем. С другой стороны, может, отдохнет от всех нагрузок. Это можно сравнить с периодом получения травмы — возвращаются же на высокий уровень после 2-3 месяцев и даже полугода. Даже если он останется до лета во второй команде, это вряд ли скажется на его игровых качествах», — цитирует «РБ Спорт» Мельникова.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».