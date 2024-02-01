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1 февраля, 07:02

Мельников: «Даже если Круговой останется до лета во второй команде «Зенита», это вряд ли скажется на его игровых качествах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал ситуацию с уходом защитника сине-бело-голубых Данилы Кругового в ЦСКА.

«Это вопрос взаимоотношений руководства клуба и футболиста. Насколько они доверительные и честные. Если все было хорошо, то можно и отпустить — какой смысл мариновать в «Зените-2»? Если были проблемы, недопонимание, есть другие варианты. Я не погружен в ситуацию. Но все зависит именно от межличностных отношений руководства и футболистов. Конечно, несколько месяцев в «Зените-2» вряд ли позитивно скажутся на нем. С другой стороны, может, отдохнет от всех нагрузок. Это можно сравнить с периодом получения травмы — возвращаются же на высокий уровень после 2-3 месяцев и даже полугода. Даже если он останется до лета во второй команде, это вряд ли скажется на его игровых качествах», — цитирует «РБ Спорт» Мельникова.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-vremya-krugovogo-zenite-2-mozhno-sravnit-s-travmoj/
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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16
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