Силкин: «Динамо» уже выбыло из борьбы за чемпионство РПЛ»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Уралом».
«Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство. Но чтобы не откатиться на пятое-шестое место, нужно брать очки. Игра будет очень непростая. «Уралу» очки нужны как воздух», — приводит слова Силкина Legalbet.
Игра состоится 14 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.15 мск.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах. «Урал» идет 14-м с 20 очками.
Источник: Legalbet
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|7
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|35-21
|43
|
3
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|8
|4
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|38
|
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|
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|22
|9
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|
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|5
|8
|9
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|
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|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
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|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
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|22
|4
|5
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|14-26
|17
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16
|Сочи
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|3
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|23-37
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|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
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|20
|1
|2
|
|
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|1
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