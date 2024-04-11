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Сегодня, 16:53

Силкин: «Динамо» уже выбыло из борьбы за чемпионство РПЛ»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Уралом».

«Динамо уже выбыло из борьбы за чемпионство. Но чтобы не откатиться на пятое-шестое место, нужно брать очки. Игра будет очень непростая. «Уралу» очки нужны как воздух», — приводит слова Силкина Legalbet.

Игра состоится 14 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.15 мск.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 22 матчах. «Урал» идет 14-м с 20 очками.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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