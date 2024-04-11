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Гладилин прокомментировал победу «Барселоны» в первом матче с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что в паре 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» пока ничего не ясно.

«Барса» просто лучше использовала свои моменты. Вообще была ничейная игра, равная. Но более удачливые в завершающей стадии были испанцы. У французов были моменты, но так сложилась игра. Это ничего не говорит, также «ПСЖ» удачно может сыграть в Барселоне. Французы имеют мощную атаку и «Барселоне» будет не просто в ответном матче», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В первом матче «ПСЖ» на своем поле проиграл «Барселоне» со счетом 2:3. Ответная игра пройдет в Испании 16 апреля.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11660594-gladilin-prokommentiroval-pobedu-barselony-v-pervom-matche-s-pszh-v-lige-chempionov.html
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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