Гладилин прокомментировал победу «Барселоны» в первом матче с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что в паре 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» пока ничего не ясно.

«Барса» просто лучше использовала свои моменты. Вообще была ничейная игра, равная. Но более удачливые в завершающей стадии были испанцы. У французов были моменты, но так сложилась игра. Это ничего не говорит, также «ПСЖ» удачно может сыграть в Барселоне. Французы имеют мощную атаку и «Барселоне» будет не просто в ответном матче», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В первом матче «ПСЖ» на своем поле проиграл «Барселоне» со счетом 2:3. Ответная игра пройдет в Испании 16 апреля.