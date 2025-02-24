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Балахнин: «Борьба за чемпионство будет между «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал борьбу за чемпионство в РПЛ.

«Хватит ли «Краснодару» сил, чтобы бороться за чемпионство? Борьба будет. Вопрос в том, кто усилился качественнее всех. Вот это мы и посмотрим. Необходимы были усиления «Зениту», он явно выглядел осенью не самым лучшим образом. «Спартак» тоже вклинился.

«Краснодар» же был стабилен. Поэтому он не нашел, наверное, нужного игрока. Вероятно, усилился бы, если бы нашел футболиста, который может быть лучше тех, кто есть сейчас. Это тоже плюс какой-то стабильности.

Борьба все равно будет, вне зависимости от того, кто был активным или пассивным на трансферном рынке. Она будет среди этих трех команд.

Я не могу дать прогноз, кто станет чемпионом, но кто-то из троих — «Спартак», «Зенит» или «Краснодар». Мы не знаем, как себя будут проявлять новички, как команды прошли подготовку. Трудно говорить», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. На второй строчке «Зенит» с 39 очками, замыкает тройку с 37 очками «Спартак».

Источник: РБ Спорт
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ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Сергей Балахнин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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