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23 июля 2025, 09:15

Швейцарский журналист: «Челестини по гражданству швейцарец, но у него может быть и итальянский паспорт»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Спортивный обозреватель швейцарской газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как в Швейцарии отнеслись к назначению Фабио Челестини в ЦСКА и кем его считать по национальности.

— Его переезд в Россию не прошел у нас незамеченным, а мнения разделились. Считаю Фабио хорошим специалистом, который любит и умеет работать с молодыми игроками. То, что он сразу взял трофей с ЦСКА, только подтверждает его профессионализм. Для итальянцев он Челестини, а для меня — Селестини. Я бы сказал про Фабио так: италошвейцарец. По происхождению он, разумеется, итальянец. По гражданству — швейцарец, в том числе футбольному, недаром он выступал именно за нашу сборную. Но предполагаю, что у Фабио есть и итальянский паспорт. Для такой многонациональной страны, как Швейцария, в этом точно нет ничего необычного, — сказал Фурнье.

49-летний швейцарский специалист возглавил ЦСКА 20 июня, подписав контракт с клубом по схеме «2+1». Ранее Челестини возглавлял «Базель».

Антон Миранчук.Журналист из Швейцарии: «В «Сьоне» говорят, что имеют предложения по Миранчуку. Что в этом удивительного?»
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Фабио Челестини
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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