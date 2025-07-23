Швейцарский журналист: «Челестини по гражданству швейцарец, но у него может быть и итальянский паспорт»

Спортивный обозреватель швейцарской газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как в Швейцарии отнеслись к назначению Фабио Челестини в ЦСКА и кем его считать по национальности.

— Его переезд в Россию не прошел у нас незамеченным, а мнения разделились. Считаю Фабио хорошим специалистом, который любит и умеет работать с молодыми игроками. То, что он сразу взял трофей с ЦСКА, только подтверждает его профессионализм. Для итальянцев он Челестини, а для меня — Селестини. Я бы сказал про Фабио так: италошвейцарец. По происхождению он, разумеется, итальянец. По гражданству — швейцарец, в том числе футбольному, недаром он выступал именно за нашу сборную. Но предполагаю, что у Фабио есть и итальянский паспорт. Для такой многонациональной страны, как Швейцария, в этом точно нет ничего необычного, — сказал Фурнье.

49-летний швейцарский специалист возглавил ЦСКА 20 июня, подписав контракт с клубом по схеме «2+1». Ранее Челестини возглавлял «Базель».