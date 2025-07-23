Джавад признался, что чувствует себя в России в безопасности

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад прокомментировал свое возвращение в Россию.

«Я рад, что все осталось позади и я вновь в России. Я чувствую себя здесь комфортно и безопасно. Здесь хорошие условия для игры в футбол, и у нас хорошая команда. Надеюсь, что все самое страшное позади», — цитирует Джавада ТАСС.

Игрок прибыл в расположение команды 2 июля. Ранее он не мог покинуть Иран, так как воздушное пространство страны закрыто с 13 июня из-за ударов со стороны Израиля.

В прошлом сезоне 22-летний иранец забил 3 гола и сделал 5 голевых передач в 24 матчах РПЛ.