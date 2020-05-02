Шведский форвард «Краснодара» тренируется с «Гетеборгом»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг тренируется в составе шведского «Гетеборга», сообщает Gothenburg Post. По информации СМИ, 33-летний футболист принял участие в нескольких упражнениях.

При этом спортивный директор «Гетеборга» Кеннет Андерссон утверждает, что на данный момент клуб не обсуждает возможность подписания контракта с Бергом. Его текущее соглашение с «быками» действует до конца июня 2020-го.

В сезоне-2019/20 форвард сыграл в 26 матчах «Краснодара», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.