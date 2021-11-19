Шварц: «Не могу рассказать о ситуации с продлением контрактов Евгеньева и Грулева»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал переговоры о продлении контрактов с игроками.

«Шунин продлил контракт. Мы плотно общаемся со спортивным директором. Но не могу рассказать о ситуации с продлением контрактов Евгеньева и Грулева», — сказал Шварц.

Новый контракт Шунина с «Динамо» рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2021/22. Шунин является воспитанником «Динамо». Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, пропустил 15 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.