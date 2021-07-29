Шварц: «У каждого центрального защитника есть шанс на попадание в стартовый состав»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» рассказал о возможных изменениях в стартовом составе команды.

«Связка Ордец — Бальбуэна была для нас сложным решением перед матчем с «Ростовом». У нас в обойме еще есть Евгеньев и Плиев. В этой зоне у нас команда укомплектована. Ордец и Бальбуэна показали организованную оборону. Дальше гарантий нет, все будем смотреть по тренировочному процессу. У каждого центрального защитника есть шанс на попадание в стартовый состав.

Чемпионат стартовал с матчей высокого уровня. Было много хороших матчей. В РПЛ нужно постоянно доказывать свою состоятельность", — сказал Шварц.

31 июля «Динамо» сыграет с «Уфой». Начало — в 17.30 по московскому времени.