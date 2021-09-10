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Шварц рассказал о состоянии Фомина и Шиманьски перед матчем с «Нижним Новгородом»

13:44
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии футболистов, вернувшихся в команду после матчей национальных сборных.

«Фомин вернулся после сборной и провел обследование. Вчера он уже тренировался в общей группе. Шиманьски тоже тренировался индивидуально, но сейчас он уж в распоряжении нашей команды на следующий матч. Захарян частично провел тренировку в общей группе, ему нужно было распределить нагрузки после матчей за сборную. С Бальбуэна недавно переписывались. Сложно сказать, насколько он будет готов к следующему матчу после такого долгого перелета. Накануне матча определим его готовность», — сказал Шварц.

Напомним, что Даниил Фомин и Себастьян Шиманьски вернулись из своих сборных досрочно из-за проблем со здоровьем.

Следующий матч «Динамо» проведет 12 сентября против «Нижнего Новгорода» в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 19.00 (мск).

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Сергей Федоров все материалы автора

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