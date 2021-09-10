Данни про Дзюбу: «Он хороший человек и игрок»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни перед Кубком Легенд, который пройдет в «Мегаспорте» 10-11 сентября, оценил соперников питерцев по групповому турниру Лиги чемпионов, а также высказался о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» и о форме Артема Дзюбы.

— Как вам группа «Зенита» в Лиге чемпионов?

— Очень тяжелая, но в «Зените» много хороших игроков. Есть шанс на победу во всех домашних матчах.

— А выход из группы возможен?

— Конечно, почему нет. Это же футбол — 11 на 11. «Зенит» хорошая команда. Если выиграют все домашние матчи, то могут выйти.

— Что думаете о возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед?

— Это очень хорошо! Он вернулся домой. Он отлично играл за «МЮ», забивал, выиграл трофеи. Он знает эту команду. И, наверное, сейчас очень рад вернуться

— Как думаете, сколько он еще будет играть?

— Года 2-3, спокойно. Мало? У него же на 2 года контракт. А там посмотрим.

— Верите, что Артем Дзюба в этом сезоне наберет форму?

— Конечно, как всегда. Он хороший человек и игрок. Хороший нападающий, много забивает. Начал не очень? Я бы сказал, очень! У него все без проблем. Мне кажется, в этом сезоне забьет больше 10.