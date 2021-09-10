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Терюшков: «Глушаков очень настраивается на «Спартак», для него это принципиально»

13:45
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

«Мы со «Спартаком» соседи по турнирной таблице, нацеливаемся только на победу. Завтрашняя игра за 6 очков, это будет сложный матч. «Спартак» играет дома, это всегда сложно, но у нас тоже боевой коллектив. Денис Глушаков очень хочет показать себя с лучшей стороны, для него это принципиальный соперник. Уверен, завтра будет очень интересная игра со множеством моментов. Рассчитываем на 3 очка», — сказал Терюшков «СЭ».

Также министр спорта рассказал о готовности полузащитника Резиуана Мирзова, который накануне перешел из «Спартака» в «Химки» на правах аренды.

«Резиуан тренируется, он профессионал. По завтрашнему матчу пока трудно сказать, будет зависеть от функциональной готовности. Его участие будет определять Черевченко», — добавил Терюшков.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится 11 сентября, начало — в 19:00 мск.

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Сергей Федоров все материалы автора

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