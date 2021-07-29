Шварц отреагировал на возможный перенос шестого тура РПЛ по просьбе Карпина
13:14
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» рассказал о состоянии некоторых игроков. Кроме того, немецкий специалист отметил, что пока ничего не знает о переносе 6-го тура.
«Лесовой тренируется по индивидуальной программе, по его участию вопрос открыт. Грулева не будет в заявке, — отметил Шварц. — Моро провел весь тренировочный недельный цикл.
Просьба Карпина по переносу 6 тура? Ко мне никакой информации не поступало, впервые слышу".
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