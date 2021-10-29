«Зенит» — о победе над «Динамо»: «Петербург 11:2 Москва»
«Зенит» отреагировал на победу над московским «Динамо» (4:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Петербург 11:2 Москва», — говорится в публикации в официальном Twitter питерского клуба.
Напомним, что во встрече 12-го тура РПЛ петербуржцы победили столичный «Спартак» со счетом 7:1.
После 13 туров «Зенит» набрал 29 очков и расположиля на 1-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 баллами идет на 2-й позиции.
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